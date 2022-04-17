大S（徐熙媛）與具俊曄因為20年沒有更換電話號碼，重新牽起兩人的緣分，近日，王少偉在衛視中文台《一袋女王》透露前陣子發生跟大S類似浪漫故事情節，接到10年沒聯絡的前女友來電約他共度晚餐。

王少偉透露自己的手機號碼超過30年沒換，也因此在前陣子接到了10年未聯絡，過去曾交往半年的前女友來電，王少偉表示當初兩人交往時因為工作太忙，所以無法好好經營愛情，分手後也沒有好好處理兩人的感情，所以當對方開口要約吃飯時，王少偉還是答應赴約。

王少偉笑說在2人吃飯時，他內心相當忐忑，不知道對方要幹嘛，更擔心對方是要借錢或是秋後算帳，但整個吃飯過程對方都在跟他聊日常生活，讓王少偉一顆心懸在哪，不知道對方的目的；2人吃完飯後，對方堅持要散步，更讓王少偉緊張不已，就怕是仙人跳或是黑衣人會從路旁跳出來，沒想到走到一半對方突然停了下來，含情脈脈地看著他然後告白，「後來交的男友都沒有跟你交往時的悸動」，一番話讓王少偉當下十分感動，也讓現場所有女星聽到後興奮尖叫直呼就是真愛。但礙於2人在這10年裡沒有密切聯繫，加上對方後來曾跟演藝圈另一名男藝人交往過，讓王少偉最後只能拒絕。