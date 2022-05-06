本土連8天破萬，不少人被感染確診，也逐漸出現一些不好好遵守防疫規則的人，一名居住在新北市三重區的網友爆料，有位朋友4月25日確診以後，竟然聯合另一位友人謊稱自己是感冒，還跑到她家來打麻將，害她染疫。朋友的誇張行徑，也讓原PO氣到上網爆料，直呼這樣的行為很要不得。

一名網友在臉書粉專《記者爆料網》上透露，她有位朋友在4月24日就感到身體不適，隔天（4月25日）PCR採檢結果為陽性確診，但她疑似與另一位朋友串通好，謊稱自己只是感冒而已，還跑來原PO打麻將，導致不知情的人染疫。

由於原PO本身沒買防疫險，猝不及防被感染確診，恐導致好多天沒有辦法領到薪水，使得生計受影響，因此她也忍不住痛批「蓄意害別人確診真的很要不得！」

該網友接著也爆料說，這位確診的朋友隔離還未滿10天，快篩陽性後就跑去KTV喝酒玩樂，但在5月4日PCR採檢仍是陽性，但那位朋友卻還想著半夜要出門去喝酒，誇張行徑讓原PO超級傻眼。

如果原PO所言確實屬實，那麼那位確診的朋友恐怕已經觸犯傳染病防治法，可能會受到相關的處罰，提醒民眾若遇到類似的狀況，可以通報到1922請人協助處理。