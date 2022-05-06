藝人隋棠主演葉天倫電影《團圓飯》1日開鏡，但因劇組有2名確診者，她為了孩子的安全，毫不猶豫搬出家裡，當時做了快篩和PCR皆陰性，未料為求謹慎再次做PCR，昨(5日)得知是陽性，目前在居家隔離中。而她於深夜發布限時動態抒發心情，引發熱議。

隋棠5日深夜更新近況，稱劇組陸續有確診者，所以導演謹慎安排了PCR檢測，結果檢測結果是陽性，日前她已經搬出家中，沒想到就順便隔離了。隋棠說她的症狀還好，沒有什麼不適，只是比較掛心家中的母親和孩子。話鋒一轉，隋棠提到劇組面對疫情的方式有些不妥，「這來勢洶洶的疫情，目前最有感的就是資訊必須透明了，身邊不斷聽說許多公司（不只有演藝圈）因為各種理由隱而不報、封口樣樣來」

最後撂下重話「忽略了職員們和職員身邊接觸到的人家裡可能也有老有小，不透明的資訊會讓人無從自保，是缺德的。」，隋棠直呼相當感佩天倫導演和監製丹青的仔細和負責，希望能一起度過這波高峰。不忘呼籲大家要多洗手，不輕易摘口罩，別忘了同理心和道德觀，雖然走向共存是趨勢，但也是要幫有孩子和長輩的人多一份謹慎。

隋棠怒斥隱匿疫情的人很缺德。（圖／隋棠Instagram）

該篇限時動態一發，也引起許多朋友大讚，其中羽球球后戴資穎私訊隋棠打氣「棠棠姐~加油，非常認同必須盡到告知的責任，讓大家可以先主動避免傳染給長輩跟小孩」，隋棠秀出截圖，並祝福對方「謝謝永遠都很溫暖的小戴，希望妳在泰國也一切順利，比賽加油！愛妳」