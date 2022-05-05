台中榮嘉義分院開設「防疫特別門診」，讓居家快篩陽性或有發燒、呼吸道症狀民眾，到院後能快速就醫、進行PCR檢驗。（台中榮總嘉義分院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉榮「防疫特別門診」所在地，最早是SARS期間的負壓篩檢站，去年因應疫情升級成「發燒篩檢站3.0」版。（台中榮總嘉義分院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台確診人數持續攀升，許多人快篩陽性就急著到急診PCR，造成急診人滿為患，台中榮總嘉義分院為此特別開設「防疫特別門診」，讓居家快篩陽性或有發燒、呼吸道症狀民眾，到院後能快速就醫、進行PCR檢驗，有效分散急診醫療人員的壓力。

嘉榮院長陳正榮表示，院方在周一至周五上午9點到12點，在急診對面的發燒篩檢站開設「防疫特別門診」，在家快篩陽性的民眾，來院可快速就醫及做PCR確認是否染疫，並獲得適當治療，

陳正榮說，防疫特別門診針對不同對象會採分流措施，避免及降低不同對象在就醫等待時，發生互相感染的可能性，尤其防疫特別門診設在獨立的發燒篩檢站內，設備完備，亦有獨立病床及廁所，貼心又安全。

嘉榮「防疫特別門診」所在地，最早是SARS期間的負壓篩檢站，去年因應疫情升級成「發燒篩檢站3.0」版，包括護理、PCR採檢、X光檢驗及負壓隔離室等一應俱全，就像「小型野戰醫院」，不但有獨立廁所、汙水處理系統，篩檢站外還彩繪呼應院區黃花風鈴木的圖案，增進與患者的親近性。