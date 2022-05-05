國內新冠肺炎疫情升溫，高雄4日新增1127例本土確診個案，也是高雄自有疫情以來，本土確診個案首度破千，高市府也宣布將正式啟動「小兒快篩陽性門診」。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情升溫，高雄4日新增1127例本土確診個案，也是高雄自有疫情以來，本土確診個案首度破千，其中，居家隔離期間陰轉陽126例，外縣市旅遊史55例，特定娛樂場所10例，密切接觸者929例，疫調中7例，高市府也宣布將正式啟動「小兒快篩陽性門診」。

高市府衛生局指出，目前風險最高的仍是外縣市旅遊史確診個案共55例，隔離期間陰轉陽126例並無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫929例，仍然占最多數，其中同住親友416例、餐飲娛樂129例、職場環境354例、高風險場域30例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增10例確診個案，另有7例警詢疫調中。

高市府衛生局說明，分析1127例本土確診個案來源，陽轉個案126例、匡列個案427例、因症就醫個案574例，從數據中發現，比例與先前有所不同，陽轉及匡列個案比例下降，也顯示目前社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。

由於疫情持續在校園傳播，衛生局指出，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有11間學校全校停課，另有253個班級停課，居家隔離人數共1711人。

高雄醫師公會醫師賴聰宏表示，若兒童快篩陽性且有相關症狀時，可以到四大社區篩檢站讓醫師看診，並評估是否住院，或是也可以到9大醫院附設小兒快篩陽性門診，讓醫師看診進行PCR採檢，並評估是否住院，除了可以將醫療量能分流，也可以避免兒童有症狀卻沒有醫師可看的狀況。