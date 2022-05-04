花蓮門諾醫院今起啟動「防疫門診」，替呼吸道症狀或經急診分流屬輕症或無症狀者看診，並依患者需求給藥，藉此紓解急診量能，妥善運用醫療資源。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情延燒，確診人數屢創新高，人心惶惶，不少民眾稍感身體不適，或擔心有確診風險，就往急診室跑，讓一線醫護疲於奔命，有鑑於此，花蓮門諾醫院今起，將在急診室外設置「防疫門診」，讓有呼吸道症狀，或經急診分流屬輕症或無症狀者，能當場讓醫師評估，並依患者需求給藥，藉此紓解急診量能，妥善運用醫療資源。

門諾醫院醫務部主任王志弘指出，近日光因感冒、或有輕微呼吸道症狀而急診就醫的民眾增加近百人，但急診主要是以處理急重症患者為主，為不影響急重症患者就醫權益，同時不讓急診醫療量能受到排擠，醫院即起開設「防疫門診」，於急診室外設置看診專區，由家醫科、內科、小兒科等醫師輪流駐診，每周一至周日下午2點至5點提供診療服務。

王志弘表示，凡有呼吸道症狀者，不需進到醫院門診區，只要在急診外，告知要看防疫門診，經急診護理師分流，即可透過門診醫師的評估與診療，開立藥物或進一步採檢。快篩陽性有輕微症狀需藥物治療者，亦可藉由防疫門診醫師的診療，開立相關處方，並在院外完成領藥。

今天是門諾醫院「防疫門診」啟動首日，儘管診療室空間僅約6坪大，但外頭已出現不少等候民眾，醫護人員熟練地穿起防護衣、戴上口罩、手套、防護帽還有護目鏡，準備看診，民眾見醫護辛勞，也給予溫暖問候與打氣。

院方指出，「防疫門診」的開設，除紓解急診量能，也期盼藉此提供有相關症狀的民眾，能直接在院外就醫，不要進到院內門診區，降低傳播感染風險。

此外，門諾醫院配合花蓮縣衛生局防疫措施，在仁愛樓外設置PCR篩檢站，2日至8日上午8點半至12點提供篩檢服務，民眾若在家中使用居家快篩試劑呈陽性，可將快篩試劑用夾鏈袋包裝好，攜帶健保卡前往進一步採檢。