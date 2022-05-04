台灣大車隊台中分公司經理張森雄表示，防疫計程車車隊提供7項承諾，讓乘客安心搭乘（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

近期隨著國內疫情持續升溫，除了辛苦的第一線醫護人員，由交通局協助衛生局徵調使用的防疫計程車隊，默默服務超過兩年，協助載送返國居家檢疫、接觸確診居隔等民眾，從70輛成長到153輛，服務已超過3萬3千855人次，台中市長盧秀燕4日在疫情記者會時，感謝這一群默默付出的一線交通英雄，感謝他們守護台中。

盧秀燕表示，疫情期間交通局規劃成立的70輛防疫計程車車隊以及五輛防疫巴士車隊，協助快篩陽性的民眾如搭乘防疫計程車去醫院PCR快篩，或是確診者身體不適有就醫需求時。

台灣大車隊台中分公司經理張森雄表示，防疫計程車車隊提供7項承諾，讓乘客安心搭乘，包括專案徵用，不會與一般乘客混載；車內有隔簾，保持空氣流通；提供駕駛全套防護，如頭套、面罩、N95口罩、防護衣、酒精等，事前並辦理衛教訓練；每位駕駛均完整接種3劑疫苗，且要求駕駛每周完成自主快篩，並將檢驗結果呈報；載個案來回不換車，中途不會再載其他乘客；每趟任務後，至清消站確實清消。

交通局長葉昭甫表示，交通局自109年3月起

，即配合衛生局及民政局相關居家隔離、居家檢疫等規定，成立專責使用的1.0防疫計程車隊協助有接駁需求的民眾。兩年來隨著國內疫情的起伏以及不同期間的中央防疫政策，後來因衛生局救護車量能不足，也成立載送輕症或無症狀確診個案的2.0防疫計程車隊，且持續滾動檢討並增加防疫計程車數量。

葉昭甫說明，台中專案調用計程車，徵用期間防疫計程車僅能專車專用載送居家檢疫民眾，不會與一般乘客混載，且車輛右前擋風玻璃上貼有「防疫計程車公務執行中」標示，以提供市民辨別，成立至今總共服務已超過3萬3千855人次。此外，不論是防疫計程車或一般計程車，交通局均要求駕駛務必做好清潔消毒工作，疫情期間提供市民安心的乘車環境。