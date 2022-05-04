鄧姓男子昨天駕駛小貨車，行經石岡區豐勢路快車道上，不明原因撞上正在修剪路樹的工程車，小貨車翻覆橫倒於豐勢路上。（民眾提供）

台中市31歲的鄧姓男子，昨天駕駛小貨車行經石岡區豐勢路快車道上，不明原因撞上正在修剪路樹的工程車造成小貨車頭全毀，翻車橫倒於豐勢路上。警方指出，鄧男一度受困車內，經救出時全身多處擦挫傷、右腿骨折，送部立豐原醫院搶救後，仍宣告不治；肇事原因正由警方調查中。

警方調查，鄧姓男子昨天下午4時許，駕駛小貨車由豐勢路往豐原方向內快車道行駛直行，不知何原故突然撞上同車道前方，由44歲梁姓男子駕駛的工程車輛，因撞擊力道大造成小貨車翻車，鄧男被卡在變形的貨車頭內，事故現場滿地柴油洩落。

台中市消防局動員石岡、東勢、西屯分隊，出動消防車7輛、救護車1輛、消防人員20名，由石岡分隊小隊長孫國聖帶隊前往搶救。救援人員以油壓破壞器等工具，協力將鄧男從變形車頭中救出，送往豐原醫院救治。

豐原醫院指出，鄧男到院時為嚴重創傷型患者，雙下肢大片撕裂傷，右手臂腫脹，入院3分鐘後就停止呼吸心跳；經搶救後，仍傷重宣告不治。梁男僅手、腳多處擦挫傷。

警方強調，梁男經酒測並無酒精反應，詳細肇事原因？警方調閱監視器進一步釐清中。