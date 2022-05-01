台中市一名男子駕車卻忽然停駛於馬路中間，員警覺得有異上前幫助，立即通知家屬及消防單位協助送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市烏日分局大肚分駐所警員賴威廷、張嘉紋日前在大肚區沙田路三段與自由路口執行巡邏勤務時，突然有一台自小客車停駛於馬路中間，員警覺得有異，立即上前詢問，發現自小客車內駕駛意識不清且無法言語表達，立即通知家屬及消防單位協助送醫。

警員賴威廷、張嘉紋執行巡邏勤務時，發現一台自小客車停駛於馬路中間，兩員心想這邊並非可以停車之處所，立即上前對著該違停車輛上前關心了解，發現該名林姓駕駛無法言語表達且意識模糊，上前一看發現駕駛全身無力，趕緊聯絡救護車。

68歲林姓民眾無法言語表達且動作非常緩慢，員警先聯絡救護車，等待過程中從林姓駕駛手機中聯絡其家屬，林男妻子立即抵達現場並手拿方糖塞進林男嘴裡。

員警詢問後才得知林男血糖經常性異常，因方糖較硬賴員擔心林男噎到，便拿起路邊石頭敲成粉再拿給林男妻子，並請林男妻子將方糖塗抹於牙齦四周，當天氣溫高達33度高溫

，在等待救護車過程中擔心林男中暑身體更加不適。

員警合力將林男從駕駛座中攙扶出來於安全島上等待救護車，直到119消防人員到場救護，現場為沙田路前往市區道路車流量大，員警隨即進行交通疏導，在警消合力之下，林姓駕駛順利被送往醫院救治。

事後經了解林姓駕駛因血糖過低，所以才有身體不適之情形，林姓駕駛相當感謝警方幫忙，幸好警方立即發現，否則後果不堪設想。

大肚分駐所所長楊儒陸呼籲，如發現有人身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，並應先撥打119專線，請消防救護人員前往協助，若有任何身體不適或是精神不濟也請勿駕駛任何交通工具。