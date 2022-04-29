北捷正妹遭偷拍裙底 男大生擒狼驚「密錄器藏100多人」

1名女子日前從北捷忠孝敦化站離開時，突遭幾名男大生攔下，原來男大生發現她稍早身後有名男子偷拿密錄器偷拍她裙底，男大生見狀隨即攔住該男子，並通知女子，警方之後在男子密錄器中發現「上百位」不同女子的照片；而男大生見義勇為逮人的影片在網路上瘋傳，網友紛紛大讚好棒。

影片中男大生與友人發現男子正拿著密錄器偷拍1名女子裙底，該男子一路尾隨女子步出捷運站，之後準備調頭時遭到正義哥攔下，男大生還追上女子稱她被偷拍了，女子則驚恐地喊真的假的，並回到捷運站發現男子手中正握著密錄器，怒罵男子「你很誇張耶，大庭廣眾！」

女子在北捷遭男子偷拿密錄器偷拍裙底，男大生見狀隨即攔住該男子，並通知女子，警方之後在男子密錄器中發現「上百位」女子照片。（翻攝自臉書「爆料公社」）

女子之後在臉書「爆料公社」曝光後續發展，她說當時她走出北捷忠孝敦化站後就被一群見義勇為的大學生發現色狼正偷拍她，報警後竟在男子的密錄器內發現上百人已遭偷拍受害，怒批「本想放過他，但變態的秘錄器偷拍了100多人！實在可惡、必須受罰」。

其他網友紛紛留言「大學生暖男細心觀察，現在的微型電子太難察覺，不懂的人根本不知道他手上那個小東西是什麼」、「在這個世道，真的要感謝這些學生願意站出來制止」、「這世界還是好人居多！感謝見義勇為的大學生們」、「大學生機警熱心，也敬佩妳願意花時間去警局作筆錄，如果放過他會讓更多女生受害」、「正義勇為的大學生！學校應該表揚一下」。