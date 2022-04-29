這「油蔥酥」怪怪的！1名網友日前在北市知名割包店買了1份割包，咬下後發現裡頭有隻「身首異處」的蟑螂，該蟑螂夾在控肉與酸菜之間，不仔細看還看不出來，而店家第一時間還回覆「下次再賠1個新的」，照片曝光網友通通嚇壞，店家負責人也現身說所有食材已全部銷毀，店裡會休息3天清潔消毒。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在北市信義區某知名割包店買了1份割包，吃到一半發現裏頭除了控肉、酸菜等配料外，竟還有1跟疑似昆蟲觸手的物體，仔細一看竟是已經死亡的蟑螂，該蟑螂疑似頭部與身體分離，整隻「身首異處」在割包內。

1名網友日前在北市知名割包店買了1份割包後，竟發現裡頭有隻「身首異處」的蟑螂，該蟑螂就夾在控肉與酸菜之間，不仔細看還看不出來。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說當下他嚇壞，並回到店內向店家反映，對方僅回覆下次再賠1個新的割包給原PO，讓他怒批「問題我不敢再去買了，然後我還買了湯，我到底該不該喝掉它」，他還挑出蟑螂屍體，拍下照片後曝光在網路上，8小時內已累績破萬人回應，其他網友紛紛感到噁心且怒炸。

其他網友留言「牠的下半身該不是在嘴巴裡吧」、「這沒注意看內餡真的會吃掉 好可怕」、「老闆用心扮演營養師的角色，加了一坨精華蛋白質在那邊也是要成本的」、「下次賠你一個母的蟑螂給你，因為這隻是公的」、「勇敢一點，喝了它，也許會發現其他的」、「所以我才不吃油蔥酥啊，像極了嘎爪」、「腰瘦哦 心裡陰影面積山大」、「店家可能以為那蟑螂偽裝的很完美」。