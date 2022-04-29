真男人表率！有名人妻在臉書分享老公逗趣的表現，她某日收到老公轉來的2500元，要給她去做美甲，一開始讓她感覺有貓膩，後來老公才坦承自己買了20萬的手錶，讓她笑歪直呼老公「很可愛」，求生慾很強；網友也大讚「太座安的好，花錢沒煩惱」、「堪稱表率」。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳與老公的Line對話紀錄，從Line對話紀錄發現人妻收到老公2500元，讓人妻懷疑老公是不是做壞事，但人妻老公卻直說這是要給人妻做指甲的錢，讓人妻感動到快流淚，豈料，人妻老公話鋒一轉，有件事要和人妻坦白，但是先講明「妳不能罵我」，人妻老公才自招買了一只20萬手錶，並祝人妻「做指甲愉快」，讓人妻笑歪在貼文寫下「一句話形容一下這個男人」。

有名人妻收到老公傳2500元讓她去做美甲，一問原因才知道老公買了20萬手錶，讓她笑翻直呼老公「求生慾很強」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言讚翻，「很好啦！你爽我也爽的概念」、「先安太座在誠實，不過我想應該計劃失敗」、「太座安的好，花錢沒煩惱」、「20萬手錶還可以犒賞自己，不是花20萬給外面的綠茶婊就好」、「真男人」、「堪稱表率」、「求生慾很強」、「沒事獻殷勤，非奸即盜」。

該名人妻也表示，老公買20萬錶這件事情，她並沒有生氣，並認為男生買錶也是另類的身分認同，如果老公能力與收入有到，「不貸款、不分期」，平時也把彼此感情有顧好，根本不需要生氣，只是覺得老公此舉很可愛，求生慾很強。