35歲女星朱芯儀，今年3月宣布罹患乳癌，辛苦歷經6次化療，預計會在5月進行乳房切除手術，這段期間面臨諸多嚴重副作用，保持一貫樂觀態度，近期她錄節目時透露老公「衛斯理」賈子宸得知她罹癌後非常難過，甚至每天自責流淚，後來因朱芯儀一句話，才讓衛斯理轉變想法，和她一起樂觀面對。

朱芯儀於36歲生日前夕曝光2021年底確診罹患乳癌，就醫時已經2至3期，而她選擇積極治療，在進行乳房切除手術前，必須先挺過6次化療，她決定將抗癌歷程透過社群、YouTube頻道分享出來，鼓勵病友們正向以對，但也坦言化療副作用大，除了一頭秀髮掉光外，胸部組織也被拉扯凹陷，過程相當辛苦。

賈子宸表示，一開始他們夫妻倆也曾對於罹癌感到震驚，並經歷很大的黑暗期，甚至多次抱在一起痛哭，「但芯儀個性很樂觀，很正向面對，她這些日子以來加入很多乳癌相關的社團，發現裡面很多人很無助，沒有奧援，甚至有人連醫藥費也有問題。她覺得自己的經歷或許可以鼓勵同在一艘船上的人，所以掙扎許久後決定開頻道分享抗癌這件事！

根據《自由時報》報導，朱芯儀提到罹癌後老公每天都哭不停，初期幾乎都不跟朋友聚會，抱持著愧疚和負面的情緒，她苦笑老公跟媒體說夫妻倆抱頭痛哭，其實只有衛斯理自己在哭。朱芯儀透露當時聽醫生宣判病情，因為已經做好最壞打算，所以內心十分平靜，反觀是衛斯理原本抱持著「會沒事」的心裡暗示，聽到結果大受打擊，很糾結為什麼之前健檢沒有發現。

朱芯儀開設頻道講述她的罹癌過程和心情。（來源／朱芯儀的芯情日記Chu's Diary）

直到朱芯儀在治療過程中講過一句話：「癌細胞遇到我，算它倒霉！」這句話讓他們整個抗癌的士氣都被帶了起來，衛斯理才轉念，以樂觀積極的態度面對病情。