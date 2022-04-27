香港29歲女星伍倩彤以模特兒身分出道，火辣身材加上一張撞臉多位女星的明星臉，讓她很快受到關注，尤其還獲得「嫩版張曼玉」稱號；伍倩彤昔日和日本AV大王「神之手」加藤鷹合拍廣告，因此給人性感大膽形象，近日又自曝和大20歲男友性事，要求每晚3次讓對方無力應付。

伍倩彤近日在香港節目《戀講嘢》分享和大她20歲的男友交往經驗，她說在熱戀期時彼此愛得火熱，每晚都至少有3次性行為，讓她非常滿意；但日子久了，男友性能力卻逐漸下降，從一天三次變成一星期一次，不只次數減少，連一星期一次可能都滿足不了她，她無奈說「最後都軟了」，讓全場笑翻。

不過，伍倩彤沒有後悔跟年長的男性交往，她反而分享自己為何容易被成熟男子吸引，大概是因為她來自單親家庭，對父愛渴望，因此把這份情感轉移到男友身上；伍倩彤先前曾和加藤鷹合作拍保險套廣告最令人印象深刻，她也說過很喜歡對方，在拍攝時太緊張，加藤鷹超暖地替她打氣加油，讓她很感謝。

伍倩彤出道至今因為她的女神級明星臉，讓她獲得有很多稱號，像是「嫩版張曼玉」、「翻版陳瀅」和「翻版徐子珊」等，但她仍努力拍攝新作品，希望能被肯定是「伍倩彤」，而不是其他人氣女星的替身。