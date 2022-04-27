綜藝主持人沈玉琳，靠著流利口條以及機智臨場反應，在娛樂圈混得有聲有色，因經常跳脫常人思考的言論，被網友封為荒謬大師，近來他和女星Melody共同主持節目中，自爆初次約會的往事，想給女生留下好印象，特地準備許多貼心小物，怎知遭到對方狠狠拒絕，王思佳聽完後吐槽是長相關係，現場所有人都笑翻。

在21日播出的《11點熱吵店》裡，主持人沈玉琳和Melody聊到曖昧男女約會之間，交往有什麼千萬不能犯下的大忌，各自用男、女生角度去看待約會一事。首先，Melody率先講到男方穿著打扮，絕對不可太過邋遢問題，還提到敏感AA制問題，直言男方太執著就是小氣，暴怒說道若連點錢都不肯花，那就不用出來約會。

Melody和沈玉琳聊起約會大忌。(圖/11點熱炒店 Youtube)

接著，沈玉琳笑稱，初次約會不懂女生的想法，從雜誌學習約會禮儀，準備了衛生紙、潤滑油，被吐槽潤滑劑用來做什麼，才又迅速改口是乳液才對，此外他怕女生脖子不舒服，還攜帶了按摩棒，滿心期待獲得女生好感，卻被女生大力嫌棄，讓他實在是想不透，要現場來賓幫他想辦法。

王思佳聽不慣沈玉琳約會帶女性用品，補刀狠嗆沈玉琳又長成這樣。(圖/11點熱炒店 Youtube)

語畢，王思佳聽不下去，對著沈玉琳狠嗆道，這是當然會發生的事，沈玉琳長得又不怎麼樣，拿出來按摩棒自然不合理。沈玉琳聽完不服氣，回應她難道金城武拿出來就可以嗎？王思佳不假思索回應馬上用，現場來賓紛紛附合，主持搭檔Melody也安慰他說這是實話，讓他感到相當無奈，表示原來幫女生設想還得看自己長相，讓所有人都笑翻了。