黃子佼主持人間衛視《創藝多腦河》，從2013年8月26日首播迄今8年，該節目卻在上月驚傳播出最後一集，對於一共播出1114集的長壽節目停播，黃子佼回應CTWant表示，這些年來自己主持《創藝多腦河》一直不是以賺錢為目的，「但如果做的東西背離原來的方向，那就必須要結束，不然只是無謂的迴圈而已。」

8年時間在節目上訪問過1392位嘉賓、團訪嘉賓88組學生隊伍，但礙於傳統電視節目每一集都是固定的時間長度，黃子佼坦言製作單位非常辛苦，但對於時代與媒體環境的改變，再加上這幾年發現有些創作人的故事有些沒有辦法做到那麼精彩，為求播出經常和受訪者流於尬聊，深覺不能對不起觀眾的情況下，就陷入了兩難，「我不可能改變電視台播出的節目時長，但我沒有把握每一集都好看，就越做越心虛，錄製過程連我都有擔憂，要怎麼交到觀眾手上呢？」

黃子佼去年還簽下「客家妹」陳明珠經紀約，透露在50歲這年將啟動接班計畫，並希望《創藝多腦河》節目能找到接班人，但黃子佼也透露電視台並不買單，「可能我提出的接班人他們不是很認同，所以就只能鳴金收兵了。」但他表示考慮未來在YT或是FB等管道，透過不同的方式繼續介紹自己所喜歡的人事物，支持台灣藝術家，也很感謝電視台給他這個機會主持這類節目。

黃子佼去年簽下「客家妹」陳明珠經紀約，還特別為徒弟代言活動站台。（圖／趙文彬攝）

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