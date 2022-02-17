巴戈16日晚間因胰臟癌病逝，享壽67歲。他生前在演藝界發光發熱60年，圈內人緣極佳，病逝噩耗令眾人相當不捨，6年前曾與他一起擔任第50屆電視金鐘獎評審的田定豐，今沉痛發聲悼念，透露一早看到巴戈離世新聞相當震驚，對於前輩生前工作用心態度極為佩服崇拜，田定豐哀傷表示：「剛翻出我們當年評審結束的一張合照，才想起那天您工作結束提早離開。這次您又先一步的離去，讓一直少了您的遺憾只能等待天堂再補。」

田定豐表示，自己從小就喜歡看巴戈主持的綜藝節目，「冷面笑匠」不用刻意的插科打諢，也不會以對女性物化的語言投射來作為笑點，巴戈以信手拈來的臨場反應，就能娛樂電視機前的觀眾，成為受歡迎的綜藝節目主持人。田定豐6年前受邀與巴戈等前輩們一起評審第50屆電視金鐘獎，在短短幾天的討論互動裡，他從巴戈對於每個節目深刻的專業評論，都能直率的點出核心問題，深刻感受巴大哥對這份工作的用心，和對綜藝節目環境的期許。

台灣的「三金」獎項，一直都是能藉由專業人員的討論投票來給予從業人員鼓勵，不管結果是否眾望所歸，但它所樹立的遊戲規則就算無法公平，但卻是公正的。但不管什麼獎項的結果，本來就會有不同的聲音出現，「當這屆受到外界不同的意見時，巴戈大哥一如他正直不阿的態度，不畏雜音也不打模糊戰的挺身直言評審意見，讓我對他崇拜不已」。

田定豐認為，要在這個世代說真話，難免就會得罪不同的人，在「人和為貴」的觀念下，大多數人常常隱藏起說真話的勇氣而變的鄉愿，然而已備受尊敬的巴戈，竟然願意跳出來挺身「擋子彈」，「後來，才知道他的人生原則是明知道會失去利益，也要忠於自己的堅持，就更讓我感佩萬分了」。