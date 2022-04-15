台中市環保局立即派員去烏日臻愛會館清消。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市15日新增33例確診，其中9日在烏日臻愛會館舉辦的理財座談會，繼2人確診後，今日新增1名50多歲女性染疫，累計該感染鏈累計3人確診，市長盧秀燕表示，依相關單位提供的資訊，已發出254封簡訊，其中還有出席演出的包括沈玉琳、詹惟中等15組藝人，呼籲趕快去篩檢。

盧秀燕說，依主辦單位提供的演出藝人名單中，包括沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、one band樂團、林利豪、陳芳語

、郭靜、玖壹壹等15組藝人，提醒9日當天有來烏日區臻愛會館演出的藝人，趕快去篩檢。

「依臻愛會館掃QRcode的資訊，已發出254封簡訊」，盧秀燕表示，請接到簡訊的民眾趕快去篩檢。

衛生局長曾梓展指出，在臻愛會館舉辦的理財活動，本來兩人確診，今日新增1人為50多歲女性，同場還有包括藝人等約有500名賓客，目前發出254封有掃QRcode的簡訊，今日新增50多歲女性，9日晚上參加理財座談會的餐會。