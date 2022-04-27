兒童台出道的女星米可白2019年和「尾牙大王」謝銘杰秘密離婚，消息隔年才曝光，但兩人仍是好友，米可白先前受訪更透露謝銘杰目前還是她經紀公司老闆，天天視訊完全不像離婚夫妻。今(27日)週刊則報導米可白有了新歡，對象是一位開著奧迪的建築業小開，而米可白隨後也證實有新戀情，但強調對方只是一般的上班族，相當護愛。

米可白2020年8月深夜拋下震撼彈，承認與謝銘杰已在2019年7月簽字離婚，而謝銘杰被封為「尾牙大王」，旗下有大型企業活動承辦公司，雖然學歷只有國中畢業，但曾被破格錄取新加坡國立大學EMBA，成為除了吳寶春外，台灣唯二以國中畢業的學歷「跳級」錄取的案例，而他白手起家，身家傳出破億，之後卻有媒體報導，謝銘杰卻遭爆僅是帳面生意漂亮，其實「口袋沒那麼深」。

米可白2019年秘密和前夫謝銘杰離婚。（圖／中時資料照片）

米可白和謝銘杰結束婚姻關係後，彼此都強調仍是好友，去年米可白更說前夫是她經紀公司老闆，天天視訊開會，連朋友都難以置信，但雙方似乎無意復合，米可白當時表示希望前夫早日有第二春，謝銘杰也祝福她能早日找到新對象，還勸她小心不要被騙財騙色。

據《鏡週刊》報導，米可白的新男友近日曝光，是位姓杜、開奧迪車的建築業小開，外型高壯，上月底被直擊男方開車載她先處理完公事後，又一起到知名的暢貨中心約會逛街，雖然逛了許多精品店但最後沒買什麼，對此，米可白也認了和奧迪男交往，但澄清對方只是一般上班族，希望外界多給他們空間，不要嚇跑新男友。