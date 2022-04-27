星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、金牛座、摩羯座、巨蟹座談戀愛最專情，絕對不會辜負另一半的心意，眼裡只有戀人的存在，面對再大的誘惑都不會動搖。

▍1.天蠍座

天蠍座防備心很重，要花很長的時間觀察，才願意卸下心防，讓一個人走入自己的世界，在愛情中也是如此，認識之初他們表現得比較冷淡，一旦決定交往，他們就會非常深情，只要對方愛著自己，他們就絕對不會做出背叛的舉動。

▍2.金牛座

金牛座非常專情，而且對另一半滿懷感謝，無論是心靈上的支持、關懷，或實質上的幫忙，他們會把這一切看在眼裡，並且努力工作賺錢，用自己的方法回報對方的付出，在功成名就時帶著另一半過好日子，基本上不可能外遇。

▍3.摩羯座

摩羯座個性木訥，不太會說甜言蜜語，但是會用實際行動表達愛意。他們在工作上花費許多時間和心力，除此之外的空閒時間都是用來陪伴戀人，無論對方提出什麼要求，他們都會盡力滿足，尤其是結婚以後，他們的愛會更堅定，不會輕易改變。

▍4.巨蟹座

巨蟹座本身很容易沒有安全感，只要能獲得他們的信任，他們就會對這段感情死心塌地，基本上就是以結婚為前提在交往，他們害怕戀人因為誤會而傷心，會嚴格約束自己，和其他異性保持距離，不再被外面的花花世界誘惑，眼中只有戀人的存在。