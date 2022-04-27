有些女孩當家人、朋友都非常稱職，當起情人來更是會讓另一半離不開，塔羅老師艾菲爾分享，太陽、上升星座在雙魚、雙子、摩羯、巨蟹、水瓶的女生，在各方面能輕易收服伴侶，讓人在一起後不願輕易放手，是超級難尋的優質情人。

▍雙魚女

都說雙魚女在愛情中總是犧牲自己的角色，其實那是洞悉人性，在看似委屈求的狀態中，不失去自己本性與原則之下，創造感情中雙贏的狀態，相處之中少去吵架的煙硝味，加上雙魚女浪漫感性、又替人著想的個性，和另一半的世界裡盡是甜蜜，即便當感情出現狀況，她思考的絕對會出乎你意料外的理性又實際。

▍雙子女

鬼靈精怪的雙子女，有著可愛又不服輸的個性，撒起嬌來總是讓另一半招架不住，想把她捧在手心裡疼惜，即使是發起脾氣來，力道也拿捏的恰到好處，能夠表達不滿又不失可愛。同時，逢年過節的驚喜不會少，總是讓人出乎意料之外，在另一半的眼中，與這樣的女孩在一起永遠都有新鮮感，能喚起藏起來的赤子之心，暫時忘卻現實中的煩惱。

▍摩羯女

天生性格務實的摩羯女，腳踏實地又耐心十足，在職場上能夠被托付重任，在生活裡也能將家裡打理的有條不紊，面對情人時，溫柔體貼不說，善解人意的個性更讓人在相處時感到如沐春風。當另一半需要獨處時，只需一個眼神，她就能夠讀懂，不會打破砂鍋問倒底，這樣的優質情人，打著燈籠都不容易找。

▍巨蟹女

重視家庭的巨蟹女，一舉一動都散發著母性光輝，無論對待家人或是另一半都是無微不至的用心照顧，對她來說家人就是一切。可別以為這樣的巨蟹女總是素面朝天，她只要打扮起來非常落落大方，從骨子裡透露出大家閨秀的氣息，出門在外總是吸引不少異性的目光，可以說是進得了廚房、出得了廳堂的最佳代表。

▍水瓶座

一段能走得長久的感情，要的不只是甜蜜、溫柔、浪漫，更要有宏量的心胸。而談起心胸，水瓶座就屬於前段班了。她們不僅聰明伶俐、心胸更是寬闊，不僅禁得起朋友開玩笑，被笑了也能跟著人呵呵呵的笑，再趁對方毫無防備時回敬回去，對於情人從不計較誰付出多少。大方、海派但又細心、溫柔，讓人忍不住想好好疼愛。