常聽到「朋友不求多，知心的便已足夠」，擁有真心的好閨蜜，比什麽都還要幸福，塔羅牌老師艾菲爾分享29歲以前擁有這幾個閨蜜好友，會越來越幸福，包括太陽丶上升星座在雙子、巨蟹、雙魚、摩羯、牡羊。

第五名、雙子閨蜜

在年輕的時候擁有雙子座的好閨蜜是幸運的，雙子女是屬於即使相隔很遠，只要妳社群發一則動態，或者傳一條訊息，她都能輕易地抓住你的思緒，感受到妳的低潮，只要妳需要她，她都會在那裡。即便見面時，妳的低氣壓讓她受不了，她也會把這股低氣壓自我消化，繼續散播快樂、散播愛。她最常會跟妳說：嘿！別管那些傷心事了，妳來看看這個怎麽樣？！我跟妳說喔……這是她善用的手法，聰明如她，深深曉得只有轉移妳的注意力，才能讓悲傷止步，停止妳繼續處在低潮漩渦。

第四名、巨蟹閨蜜

擁有巨蟹座閨蜜的妳，一定深知巨蟹座最經典的特質：要嘛消失的無聲無息；要嘛就是一直陪在妳身邊。巨蟹座經常把重心擺在自己的理想與事業上，但對於朋友丶家庭她仍是非常重視，只要妳是她心上名單，妳一有事，她肯定會排除萬難奔向妳身邊，即便無法立刻奔過去，也會用盡一切方式來告訴妳：寶貝，妳還有我。她可以明明隔天還有一整天的行程要跑，也會聽妳訴苦整晚，就算她聽到快睡著，也會打起精神認真聽著丶溫柔地回應妳。

如果人生是一部長片，那擁有巨蟹座閨蜜的妳會擁有自己的紀錄片。她在往後的時光，都會幫妳回憶起，妳在哪個時刻做過哪些蠢事。

第三名、雙魚閨蜜

多數的雙魚女都非常聰明丶心思細膩又敏感。甚至有時妳無需要特別說些甚麽關於妳的事情，她們便能從妳的一舉一動發現妳現在正處於低潮。然而，聰明的她們，又不會立刻點破。她們會找一個最佳空檔，有機會與妳兩人獨處時，故作輕鬆溫柔地問妳：「嘿！寶貝，妳最近好不好？我們好久沒聚了。」她的那聲問候，往往殺得妳措手不及，讓妳卸下全部的心防。雙魚閨蜜是最好的傾訴者，對於妳的傾訴，她不會發表任何意見，只會用溫柔將妳包圍，讓妳感受到她是關心妳的。

第二名、摩羯閨蜜

摩羯女有著強烈的固執，與濃到破表的正義感，這種標準外柔內剛的特質大概是妳覺得誰都可以惹，就是不能惹她的原因之一。我想你大概多次跟自己說：還好我是她的閨蜜，不是她的敵人。摩羯女對閨蜜的付出和溫柔，絕對可以登上12星座的前三名。她們面對真心愛著的人總是傻氣又天真，心軟到不可思議，基本上根本是妳說什麽就是什麽了。

擁有她，如同擁有守護者，總是陪在妳身旁，看妳為愛癡狂丶為愛受傷，接受妳的失戀，接受妳痛徹心扉的哭丶陪妳醉到天亮丶陪妳失心瘋狂購物，妳的快樂傷悲，她都共同承擔，妳的歡喜憂愁，她都陪妳品嚐。但這不代表她會放過那個讓妳傷心的人，誰欺負了妳，她絕對替妳出頭。

第一名、牡羊閨蜜

牡羊女在年輕時是出了名的瘋狂與傻，牡羊女能在12星座閨蜜排行榜排上第一的原因，大概就是傻白甜了。年輕時誰不想談幾場轟轟烈烈的愛情，誰不想瘋狂一回，誰不想用力揮灑青春。因此，無聊想跑趴丶想出去浪，找牡羊女；手癢想血拚，找牡羊女；暗戀缺軍師，找牡羊女；失戀找人哭，當然也是找牡羊女。

基本上，只要她目前沒甚麽重要的事要忙，剛好有人找她，她此時有空丶有閒，妳想拉她做什麽瘋狂的蠢事，基本上都不太會拒絕妳。當妳失戀抱著她痛哭，妳都哭完了，她也不會問妳剛剛為什麽哭。妳傷心想藉由購物除去痛楚，她也不會問妳為什麽突然想血拚，她只會傻傻地陪妳逛街，有時像是插了天線的外星人，有點心不在焉，因此讓她變成傻氣又暖心的最佳閨蜜。