你也遇過曾在感情中受過傷嗎？有些人即使無論外表或個性都無可挑剔，眼睛卻擦不雪亮，總是可以在人群中挑出最「渣」的那位，在感情中遍體麟傷，最後懷疑自己到底值不值得被愛。根據星座運勢網站「科技紫微網」分析，這3個星座最容易吸引「渣男渣女」，你也有上榜嗎？

▍牡羊座

牡羊座較不會辨別人心，一被撩撥就付出真心。（圖／觸mii）

牡羊座性格活潑開朗，總是充滿幹勁，擁有種如孩子般的純真，正是因為如此，在感情中也較不會分辨，總是被別人撩撥幾句話就付出真心，或即使已經知道對方不是個良人，卻仍傻傻地飛蛾撲火，不顧一切。

▍雙魚座

雙魚座很容易沉浸在幻想當中，將對方理想化。（圖／觸mii）

雙魚座無疑是十二星座中最浪漫的那位，他們簡直就是為愛情而生，也因此很容易沉醉在感情中，為愛盲目，一旦對人有了好感，就會不斷洗腦自己「他有多好」，把對方理想化，在自己的幻想中迷失，沒辦法看到對方的缺點，即便已經知道對方是個「渣情人」了，還是會認為對方會為了自己浪子回頭。

▍巨蟹座

巨蟹座雖然謹慎，卻總在愛情中會傻傻付出。（圖／觸mii）

巨蟹座雖然對愛情很謹慎，不輕易踏入一段感情，但只要進入一段關係中，就會不由自主地想對他好，一股腦地付出，不斷噓寒問暖、事事親力親為，像個老媽子一樣，就怕自己哪個地方沒照顧到。即使知道對方不是個好人，換來的只是一次又一次的敷衍，卻還是捨不得分手。

以上就是容易在愛情中看不清的3個星座，你有在上面嗎？小邊也要在這邊提醒，無論是哪個星座，若是遇到「渣情人」，就趕緊跑吧，你絕對值得更好的！