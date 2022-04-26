每個人對待感情的態度不一，有人追求刺激，一旦失去了新鮮感就會光速抽離情感，尋找下一個對象，不過《搜狐網》運勢專欄就指出，有3大星座對於感情無比專一，心裡若是認定一個人就會杜絕所有曖昧，讓另一半很有安全感。

▍摩羯座

摩羯座對待感情十分專一，不喜歡曖昧不清的關係，也不是濫情的人，加上對感情忠誠，摩羯座一旦有心上人就不會再花心思在其他人身上，並且會果斷拒絕其他的曖昧，就算有追求者執意獻殷勤，摩羯座也會嚴詞拒絕，不給對方抱持一絲希望。

▍巨蟹座

巨蟹座個性溫和，對身邊的人總是照顧有佳，但其實巨蟹座對於戀人和朋友之間有很大分別，並不會輕易混淆。尤其是當巨蟹座有了心上人之後，就會一心一意的愛著對方，其他人都是浮雲，即便有追求者獻殷勤，巨蟹座也不會受到對方的誘惑，因為他們滿腦子只有自己的心上人，再也裝不下其他人。

▍天蠍座

天蠍座相當專情，也能將忠誠貫徹到底，只要另一半不欺騙背叛，天蠍座就能守住自己的心，不被外面的誘惑所吸引。天蠍座很清楚自己要的是什麼，一旦有心上人就會拒絕所有曖昧，表現出自己不近人情的一面，讓追求者不敢靠近。