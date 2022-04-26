每個人都希望能遇到屬於自己的愛情，有些人容易一見鍾情，但要得到他們的信任、走入他們的心裡卻不容易，《搜狐網》運勢命理專欄分享，金牛座、射手座、雙子座、天秤座，能讓他們動心的人不少，但只有真愛才能降服他們。

▍金牛座

金牛在感情中非常重視感官上的享受，常常對一眼就被對方的外表和優雅氣質所吸引，往往靜靜地在心中綻放。但是，就算他們喜歡你，也不一定要追求你；就算追求了你，也不一定真的愛上你；就算墜入愛河，也不一定認定你，在他們心裡，這些東西有明顯的區別。是的，和你在一起，他們可能不會對你做出任何承諾。傲慢固執的金牛座，只有真愛才能讓他們收起驕傲的心，不斷忍受感情中的摩擦，為你降低底線。

▍射手座

射手就像流浪的吉普賽人，心是自由的，不斷嘗試又不斷放下，很難停留在誰身上。但他們的心裡其實最想要家，有著彼此愛的戀人，一起牽手漫步千山萬水。因此他們一直在尋找，直到找到這樣的人，從此不再流浪。射手魅力無限，瀟灑不羈，一生情愛不斷，就像歌詞寫的「這個世界上最糟糕的罪名是太容易訴諸感情了，我喜歡這個罪名」。不過真正能降服他們的只有真愛，遇到真愛後，他們想黏著對方，用餘生相守。

▍雙子座

雙子座的愛就像蝴蝶飛向花園，看著可愛的花想停下來，但總有下一朵更美麗的花，他們會心動地再飛走。他們的愛不需要前奏，只要能一點點吸引他們，就能引發好奇心，但深入瞭解後很可能會失望地離開。雙子座的心是孤獨的，淺淺的喜歡治癒不了內心的寂寥，並且放不下的不安和敏感，是沒有人可以傾訴的，只有真正傾心的人，才能看到他們悲傷的眼淚。

▍天秤座

天秤的心極難進入，他們看起來和誰都很要好，好朋友遍天下，可惜真正能進入心裡的人，一生可能只有兩三個人，但是他們不會告訴任何人。不管和誰在一起都一樣好，只有自己知道誰是一生的愛，不想放手。他們看起來無所謂、淡泊，有時只是一種偽裝，其實對愛與恨是相當執著的。他們一輩子很難愛上一個人或者恨一個人，所以只有真愛才能讓天秤記住一生。