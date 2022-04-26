情侶難免會爭吵，嚴重時甚至會冷戰，這時若有人能先放軟態度、低頭求和，雙方之間的僵局很快就能打破，但也有些人不吃這套，只要自己想通了，就會願意低頭。命理網站「星座巫師」分享，如果和處女座、天秤座、雙子座冷戰，不用急著去哄他們，只需要給一點冷靜的時間，他們就會主動低頭示好。

1、處女座

和處女座因為爭執而冷戰，並不代表他們就會放棄這段感情，而是需要一點冷靜的時間，給彼此一個思考的機會，所以不用急著哄他們，如果2人爭吵是你的問題，只需要用行動證明不會再犯，若是他們自己的問題，那等他們想通，自然就會主動找你和好。

2、天秤座

天秤座雖然個性溫和，私底下也會鬧小脾氣，如果你總是一再忍讓，反而會讓他們恃寵而驕，尤其是天秤座引起的矛盾，更不需要在吵架或冷戰後主動求和，反而應該讓他們冷靜一下，等到他們過了心裡那一關、想通了以後，就會主動來和你示好，到時候才是2人溝通的最佳時機。

3、雙子座

雙子座生氣未必是針對事情的對錯，而是你對他們的態度出了問題，如果這時候再和他們爭吵，反而是火上加油，雙子座會認為你不尊重他們的想法，如果你的態度很好，即使雙方發生冷戰，他們也堅持不了多久，很容易就會忘記之前的不愉快，也不在乎是誰先低頭。