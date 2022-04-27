悅氏礦泉水近日在YouTube上傳一支廣告，廣告當中正妹穿著細肩帶背心和短褲在河堤旁奔跑，火辣身材和甜美臉蛋瞬間引起熱議，許多網友欣賞廣告的同時，不少人好奇影片中這位正妹是誰，有網友解答就是知名的健身女神孟澄，簡單的30秒廣告就創下22萬觀看數佳績。

悅氏礦泉水在月中推出一系列的廣告，大多只有幾秒的片長，卻吸引了數十萬次觀看數，點進去看沒有特別新潮的廣告創意，影片中的女主角也並非知名明星，畫面中女主角綁起一頭長髮，耳裡戴著無線耳機，細肩帶的白色背心凸顯她的傲人上圍，粉紅色的短褲只到大腿根，一雙美腿十分修長，屁股的線條非常翹，一看就是有專門練過。孟澄在影片中賣力的跑著，跑到一半似乎體力不支停了下來，她大口灌水補充所需水分，喝著喝著水從兩側流下，畫面引人遐想。

最後喝了運動機能水重拾體力，孟澄再度邁開步伐奔跑，雙峰隨著跑步晃動，讓觀眾不自覺就偏了重點，只注意到她的甜美臉蛋和火辣身材。不少網友在該影片下方留言「慢跑地點~在哪裏ㄚ~我也想運動囉！」、「這BODY，誰會拒絕孟澄老師看電影的邀約阿」、「最近YT這種廣告我都會看完...」、「好香的廣告」、「悅氏也懂流量密碼」、「來朝聖孟橙老師了」、「這什麼廣告害我看了20分鐘…」。

（來源／悅氏礦泉水）

（來源／悅氏礦泉水）

據悉孟澄原先是一名實況主「愷蒂喵」，擁有台大中文系的高學歷，外型亮眼，當時在實況界小有名氣，後來她考上空姐，熱愛運動的她還考上國際健身教練資格，不僅讓男生們心動，連女生都會被她的自信美吸引。