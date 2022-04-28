電影《售命》今（28日）晚間舉辦首映會，導演鄧仲謀率領主演群傅孟柏、曾之喬、蔡淑臻、謝佳見及蔡明修出席，傅孟柏在片中有一場室外裸露戲，他本以為可以正大光明裸奔，還期待到呼朋引伴前來欣賞，結果最後只拍攝背面，讓他大嘆可惜，也放話若票房破2000萬扯上衣、5000萬扯內褲，1億的話就裸奔。

今晚首映，曾之喬有邀請爸媽觀賞，但因為他與傅孟柏片中有場激吻床戲，一直很在猶豫要不要先跟爸爸講，「雖然尺度是滿唯美的啦」，至於老公辰亦儒，她說則說雙方都有個默契不會看對方演的戀愛、親密戲，因為2位都是天蠍座，比較感性，「會很容易投入，有太多的揣測」，也不忘笑喊「但他可以包場」。蔡淑臻扮演為達目的而出賣肉體的高冷女總裁，與傅孟伯有令人血脈噴張的裸露演出，她卻直言：「拍床戲時要配合鏡頭和畫面，沒辦法enjoy肉體觸碰，完全離情慾這件事好遠！」

特別演出的謝佳見，在片中扮演冷血殘暴卻超愛狗的角頭老大，他事有先和「狗演員」吉娃娃培養感情，劇組也有找寵物溝通師，「我很喜歡狗，最重要的是要和牠建立信任感，狗狗拍攝時都很乖、很配合，沒有任何不舒服或是掙扎！」而這次的破格演出，也讓他直呼「玩得滿爽的，我一直想突破高富帥的形象」，在角色中還加一點神經、變態感，曾之喬也不忘爆料自己看過謝佳見喝醉的模樣，「為了保護隱私所以沒拍照」。《售命》明（29日）在台上映。