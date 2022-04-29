女星歐陽靖2年前和日籍攝影師男友RK宣布雙喜臨門，同年她回台灣待產，沒想到生下兒子後就傳出婚變，男方拒絕來台探望歐陽靖母子，讓歐陽靖只好在母親譚艾珍的陪伴下獨自扶養兒子，近日女星蔡沐妍疑似隔空批評歐陽靖的教養方式不當，讓歐陽靖昨(28日)難過認：「我是一個被丟掉的單親媽」，見此，稍早譚艾珍也心疼反駁了，強調若自己遇到這種事只會當作有人放了個屁，勉勵女兒不需要理會。

歐陽靖2年前回台待產生下兒子「新醬」，之後她為了健康問題帶著兒子和母親譚艾珍搬到台南居住，近來歐陽靖常在臉書分享育兒日常，曬出兒子常不受控躺地的照片，引來蔡沐妍發文暗諷：「最近看到一些對於寶寶隨處躺下沾沾自喜，覺得寶寶自由好棒棒的理念看不懂」。對此，昨歐陽靖便坦言是不得已，「身高92公分的新醬掙扎起來扭力大過短吻鱷！我根本毫無辦法⋯只能等他躺夠了，稍微冷靜時我才能把他強制驅離」。

歐陽靖說，自己一開始也很沮喪，之後才轉念貼出兒子躺地照片，想勉勵有同樣遭遇的新手媽媽並不孤單，沒想到被批評，「她隨便拿的一個包包可能就是我一整年的收入，學歷跟容貌也比我好太多，她有幸福的家庭，而我是一個被丟掉的單親媽」，並向大眾致歉。

譚艾珍發文。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）

見此，譚艾珍稍早發文，表示在記者詢問下才知道女兒這幾天受委屈，「這是誰家的千金閒閒沒事？為什麼不去關心偏鄉弱勢？人家怎麼養小孩管她什麼事？也可能她用批評別人達到自己某種目的吧？阿嬤面對這類狀況都當作人家在下風處放了個屁⋯哈哈哈！」。

譚艾珍進一步說，當新醬第一次躺地不肯走時，歐陽靖便立刻想把兒子驅離，是被譚艾珍阻止，因為她發現新醬躺地後眼神起了變化，「他從原本的抗議耍賴到好奇開心地觀察，臉上的表情也自然的在變化，因為他發現躺下後看到的環境與平常不同，這是多麼驚奇的大發現啊」，為此，譚艾珍也勸女兒放輕鬆，「只要靜靜陪伴關注環境是否安全不要妨礙別人就好，要讓孩子照自己的方式來觀察體驗感受環境事物」，更笑說：「這種快樂躺地上的行為也只能在年紀小時可以享受，等長大之後還到處亂躺人家會報警處理啦！哈哈哈哈哈！」

最後，譚艾珍語重心長地說：「把孩子雕塑成父母想要樣子實在太不公平了。孩子自己的人生能否自在快樂地健康長成？有機會活的像自己？父母得先學習放輕鬆啊！放心！阿嬤會像（烈咬陸鯊）一樣守護阿靖與新醬！」見此，好友尹昭德回：「有這樣智慧的阿嬤和敏銳易感的媽媽照顧著，是多麼幸福的啊」，其他網友也回應：「怎麼辦？我大哭了啦～新醬怎麼會這樣幸運有阿嬤跟超級愛他的媽媽，守護著他」、「每個人都是獨立個體，孩子不是父母的勳章」、「我覺得兩個角度都沒什麼對錯，都很好。只要是用『心』帶孩子，都是好的」、「我也覺得阿靖媽媽不需要道歉啊！新醬有你們的愛會長得很好的！」。