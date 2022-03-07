藝人歐陽靖2020年和日籍老公RK結婚，之後返台生下一子「新醬」，前陣子透露生產後就收到老公分手訊息，至今一直堅強獨立扶養小孩，今(7)日歐陽靖吐心事「當媽媽後總有一億個想哭的時刻」，引來陶晶瑩留言關心。

歐陽靖今（7日）在臉書透露，從4天前就開始嚴重腸胃型感冒，也有可能是諾羅病毒感染？但沒有拉肚子，就是吐，吃什麼都想吐，所以喝了四天流質食物全身虛，但還是得去工作、回家得顧小孩。身為無後援的職業單親媽媽，今天有一定得交稿的工作，早上便用推車送新醬去保母家，但卻遇上下雨得遮雨罩，新醬強烈抗拒一直爆哭（他很討厭被關起來，就跟要他戴帽子戴口罩一樣抵死不從，給他玩具也沒用），最後只好妥協讓他露出兩隻腳在外面，她也擔心下雨會淋濕小孩的腳，於是一路狂奔，希望讓孩子不會淋到太多雨，即使我累了好幾天實在跑不太動。

不料，路途中聽到路人紛紛喊著：「小孩腳露出來了啦！」、「妳怎麼沒有給寶寶蓋好？」讓歐陽靖聽到後飆淚大喊：「我已經很努力了！」歐陽靖認為沒有人會在乎後面那一位全身淋雨濕透在努力奔跑的媽媽「我想這是許多職業單親媽、無後援媽媽都有過的崩潰經驗。」讓陶晶瑩看到也心疼回應「不要理那些人！小孩淋一點雨不會融化」。