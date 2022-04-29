35歲女星朱芯儀，今年3月宣布罹患乳癌，辛苦歷經6次化療，預計會在5月進行乳房切除手術，這段期間面臨諸多嚴重副作用，保持一貫樂觀態度，今日她親自在社群平台上透露化療反應，除了感到頭暈目眩，還有手麻腳麻，狀態很虛弱。

朱芯儀有感而發，說自己被問「生了那麼重的病，難道就沒有不樂觀的時後嗎？」面對疑惑，她坦承自己也有脆弱的時後「當然有！我又不是神，就在過去幾天」，談到化療進度這週化療後要好好在家休息，已經打到第六次，頭暈目眩的感覺延續了兩個禮拜，手腳也有麻麻的感覺，加上因為化療頭髮都沒了，打算宅在家渡過，沒想到計畫趕不上變化。

朱芯儀說兒子女兒的學校都停課，老公還上吐下瀉了3天，無奈吐露心聲：「真的覺得天要亡我」，提到現在台灣新冠肺炎疫情嚴峻，她也感到擔心，但覺得做好準備更重要，經過去年的停課，兒子已經可以自己準時上線，獨立把作業寫完拍照上傳，和其他媽媽討論到線上教學孩子可能出現不專心的情況，朱芯儀看很開「放手讓孩子多點練習機會，降低父母焦慮。白話文就是：你老母我身體不舒服，都四年級了你最好給我自己看著辦」，艱難時刻還能保有幽默感。

三個小孩在家裡也是吵吵鬧鬧，朱芯儀說自己沒有特別幸運，平時注重小孩子的飲食均衡，抵抗力會好一點，外面病毒細菌多就不要趴趴走，感性發言「官員、醫護人員、基層行政、老師、家長，大家都辛苦，只要我們各自做好，就是對別人最好的幫忙」