不少女性不菸不酒，而且飲食、生活作息正常，卻罹患子宮肌瘤或乳癌等，讓人相當不解，婦產科張瑜芹醫師表示，其實這可能與「環境荷爾蒙」有關，例如雙酚A、烷基酚等化學物質，都會干擾體內荷爾蒙，甚至影響生殖和發育，日常生活中若不注意，長時間累積就可能導致嚴重後果。

新竹國泰醫院婦產科張瑜芹醫師在臉書粉專指出，環境荷爾蒙是隱形的殺手，潛藏在日常生活中，一不注意就會接觸到，長期碰觸可能引發子宮肌瘤、乳癌，甚至造成受孕能力降低，常見的環境荷爾蒙有雙酚A、烷基酚及鄰苯二甲酸鹽。

雙酚A是常見的化學物質，會干擾體內的荷爾蒙，進而影響生殖和發育，另外，也有研究指出，雙酚A會促進乳腺癌細胞增生，並降低藥物治療效果，存在於塑膠餐具、罐頭食品及環保水壺，建議民眾盡量使用玻璃、陶瓷或不銹鋼材質的餐具和水壺，平時少吃罐頭食品，多以新鮮食材替代。

而烷基酚存在於紙杯、殺蟲劑，是已知的內分泌干擾素，可能造成女性乳癌和子宮內膜異常增生，建議民眾平時飲水時改用玻璃杯，殺蟲劑也盡量少用；而鄰苯二甲酸鹽則常被添加在香水、指甲油、保養品、髮膠中，有研究指出，鄰苯二甲酸鹽是性早熟、乳腺癌、內分泌失調的危險因子之一。

張瑜芹醫師最後也補充，保養品、紙杯或塑膠餐具等常見於生活中，基本上難以不接觸，但希望藉此讓民眾了解，有哪些物品帶有環境荷爾蒙，幫助民眾有意識的減少接觸機會，長時間下來，使身體的負擔變得更少更健康。