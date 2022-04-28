YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」的成員，蕾菈以天使臉孔、魔鬼身材，加上她談話尺度無極限，讓蕾菈在網上擁超夯人氣，不吝嗇放送福利的蕾菈，近日則豪曬床上影片，她原本身穿運動Bra入鏡，而當蕾菈一躺床後，畫面就變成她辣穿性感蕾絲睡衣，還不停撫摸身體，畫面相當惹人遐想。

蕾菈近日在影音平台放送性感影片，只見蕾菈身穿低胸深V的運動內衣入鏡，由上往下拍的邪惡視角，讓蕾菈的傲人美胸一覽無遺，而下一秒，蕾菈則往後躺在床上，隨即變成她辣穿性感蕾絲睡衣的畫面，放下一頭長髮的蕾菈，搭配她撩人表情和性感撫摸全身，畫面惹人遐想，性感指數爆表。

蕾菈放送福利。（圖／取材自蕾菈Instagram）

蕾菈性感影片吸引網直呼：「太辣了」、「怎麼覺得還沒變身那個裝扮比較性感，不過都好辣（流鼻血」、「omg 蕾菈姐姐太～～～～性感了」，還有人留言關心DJ老公湯宇，「湯宇還好嗎」、「是湯宇視角嗎」。

其實，蕾菈除了是性感女神代表外，她還是幸福人妻一枚，蕾菈選在2月21日，同時也是老公湯宇的生日結婚，霸氣的蕾菈直接穿婚紗到戶政事務所登記結婚，湯宇則穿灰白色西裝搭配花襯衫，蕾菈身穿一襲深V白紗，露出深邃事業線，有料身材完全藏不住，幸福的小倆口拿著結婚證書和「yes,I do」、「我們結婚了」道具拍照，甜蜜指數破表。