25歲馬來西亞DJ藍星蕾，以精緻五官加上34E超兇身材受到關注，更多年入選亞洲百大女DJ，近年來台灣發展後，人氣居高不下；藍星蕾今（8日）晚在「WAVE CLUB TAIPEI」表演，原本要對決國民姊夫大S老公具俊曄，但對方表演夜店因有確診足跡延期，但她在IG曬出穿著運動內衣表演影片，胸前波濤洶湧震暈一片。

今日稍早新一代國民姊夫大S老公具俊曄原定在信義區夜店「Ai Nightclub」表演，因有確診足跡宣布延期；但本來要和他隔空對決的藍星蕾在IG更新動態，和粉絲說「不見不散喔，待會見」，確定準時登台表演。

藍星蕾在IG曬出穿著運動內衣表演影片，胸前波濤洶湧震暈一片。(圖/ 摘自藍星蕾IG)

藍星蕾也在IG發限時動態，分享現場火熱氣氛，畫面中她頭戴著耳機、長髮披肩，上半身只穿一件深U運動內衣，在混音控制器前展現專業的一面，顯得格外迷人；更不時隨著音樂舉起手擺動身體，害羞的是，超兇E罩杯也跟著晃動，讓大票網友看到都暈了。

據悉，邀請藍星蕾表演的「WAVE CLUB TAIPEI」夜店有同步邀請具俊曄演出，但對方因行程婉拒，豈料，原來是已經先答應鄰近夜店「Ai Nightclub」，讓兩人本來要上演一場隔空對決。