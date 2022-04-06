馬來西亞DJ藍星蕾（Amber Na），五官精緻甜美，擁有E罩杯逆天身材，過去曾穿三點式泳裝在平交道附近拍照，被網友譽為平交道女神、平交道巨胸妹，IG上擁有278萬粉絲追蹤，除拍攝平面照以及廣告，也接綜藝節目通告，個性大方的她很會照顧粉絲，近日PO出運動爆乳系列照，邀約粉絲「一起打球嗎？」讓粉絲看得口水直流。

藍星蕾去年(2021)曾返回馬來西亞，睽違一年才在台灣現身，上月23日她在FB上傳一支唱跳神曲《手指按按按》，旋律洗腦動聽，吸引大批粉絲關注，雖然消失一段時間，IG福利美照仍持續放送，幾乎天天都有最新辣照可看，她也宣布將發行個人單曲EP，不僅身材好、還很有才華，不僅如此她還能打高爾夫，穿著俐落套裝，彎腰看向鏡頭甜美一笑，非常傾城。

本月6日藍星蕾張貼9張美照，她穿了一身緊身黑色運動服，上身穿的背心過度緊身，暴露出她胸前的兩顆巨乳曲線，接著還露出她纖細的螞蟻腰，下半身搭了件黑色小短裙，誘惑男性網友們的感官神經，連PO出9張美照，一張蹲下照竟洩出黑邊，讓網友看的血脈噴張。她來到此地是要打高爾夫球，只見她眼睛看向前方，雙手握住球桿，神情相當專注，不過她卻沒注意到胸前好風景就要走光。

網友看到此景相當興奮，在留言區刷上一排愛心，留言道：「我來約妳打球」、「打球都穿這麼辣嗎？」、「好大好飽滿」、「只能說妳穿這樣，能專心打球不看妳的，一定不是男人」。