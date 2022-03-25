馬來西亞的性感美女眾多，從甜美可人的女神林明禎到有「鋼琴女神」封號的李元玲各有一票支持者，這回要介紹的也是來自馬來西亞的後起之秀香兒（Amy），擁有魔鬼身材的她不僅有36E籃球胸，還有21吋紙片腰，加上一雙纖細長腿，為她吸來不少粉絲，更厲害的是香兒臉蛋精緻，可謂童顏巨胸的新一波代表。

香兒擁有一雙靈巧大眼、巴掌臉、櫻桃小嘴，模樣清新氣質動人，夢幻的長相有如言情小說封面女主角，再加上不科學的魔鬼身材，為她在IG引來70多萬粉絲追蹤，另外她還有經營臉書、抖音、小紅書，可謂全方位的網紅，完美的比例和外貌也為她贏來「真人版洋娃娃」封號。

據知，香兒真實身材其實不算高挑，雖然只有160公分，但因為穿搭得宜加上拍攝技巧，讓她每每秀出美照都像是至少有170公分的模特兒，而她跟台灣過去也有一段緣分，曾在2019年時來台唸書，之後有台灣粉絲問她是否會再來台灣？她都大方承諾肯定會，也不藏私透露曾經修修臉。

香兒當時表示，自己確實接受過微整形：「曾打過兩次玻尿酸和瘦臉針，鼻子是化妝修容出來的，不過沒有動刀整形。可能長大以後，未來會考慮」，是不少粉絲心中夢幻女友的她，理想型是張國榮類型的男子，但她未透露目前有無男友。近日，香兒在IG曬出一組自己穿著黑色透視情趣內衣的照片，可見胸器部分她雖兩點不露，但沙漏型、前凸後翹的好身材超吸睛，照片中她還穿了黑色過膝長靴，一副最辣女戰士的模樣，引來粉絲回應：「辣妹，最近喜歡黑色系列？」、「這是魔鬼身材嗎」、「要出發教訓壞蛋了嗎？哈哈哈哈哈！」、「快來教訓我」。