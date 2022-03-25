烏克蘭國家警察前第一副總長阿布羅斯金（Vyacheslav Abroskin）2級將軍（Second division general）強調，自己是俄羅斯的重要目標，但只要俄軍願意給他3天的時間，從馬立波（Mariupol）撤離仍受困戰區的兒童，他將自願向俄軍投降。

新聞網站「Republic World」25日報導，阿布羅斯金在臉書貼文上表示，由於錯估俄軍的進攻方向，導致他無法與馬立波軍民並肩奮戰；但直到今天，仍有很多兒童受困於遭到毀滅的馬立波，若無法立即獲救，便會在「未來幾天內死去」。

因此阿布羅斯金表示，希望俄軍給他3天的時間，讓他進入馬立波搜尋並救出兒童，並稱只要孩子們離開，他就會在城市外的檢查哨向俄軍投降。

阿布羅斯金強調，他是一名警察將軍，也可能是與「亞速營」（Azov Battalion）關係最密切的將軍，且早已被列入俄羅斯制裁和追緝名單，並曾遭遇暗殺，但他「願意用自己換取馬立波兒童活命」。

烏克蘭警察官等與軍制相近，2級將軍為位階第2高的階級，僅次於1級將軍（First division general）。烏克蘭新聞網站「dsnews.ua」指出，阿布羅斯金曾因其於頓內茨克（Donetsk）打擊「恐怖分子、叛軍和土匪」的成果，於2014年獲得3級勇氣勳章；2014年底被任命為頓內茨克警察局總長，2017年成為國家警察第一副總長，但於2019年9月被解除職務；他稍後擔任敖德薩（Odessa）國立內政大學的校長，但又在2021年10月被解除職務。