俄國獨立民意調查機構列瓦達中心（Levada Center）最新數據顯示，在俄羅斯2月24日宣布進軍烏克蘭後，總統普丁支持度大幅攀升，從2月的71％升至3月的83％。其中，約三分之二俄國民眾支持普丁進攻烏克蘭的軍事行動。俄國2014年併吞克里米亞時，普丁支持度也勁揚。