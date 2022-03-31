俄羅斯進軍烏克蘭 大幅拉抬普丁支持度 三分之二民眾支持 21:042022/03/31 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄國獨立民意調查機構列瓦達中心（Levada Center）最新數據顯示，在俄羅斯2月24日宣布進軍烏克蘭後，總統普丁支持度大幅攀升，從2月的71％升至3月的83％。其中，約三分之二俄國民眾支持普丁進攻烏克蘭的軍事行動。俄國2014年併吞克里米亞時，普丁支持度也勁揚。 澤倫斯基國會演說 澳挺烏克蘭 對俄加重制裁 俄若緩和局勢 拜登願與普丁會談 #普丁 #烏克蘭 #支持度 #俄國 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁被誤導 布林肯批俄沒人敢說真話 11:492022/03/31 國際 俄烏和談不斷 澤倫斯基有話直說了 09:032022/03/31 國際 對和談承諾存疑 歐股跌、油價漲 04:102022/03/31 全球財經 俄富豪疑遭下毒「以為快死了」 傳澤倫斯基為他向拜登求情 15:052022/03/31 國際 普丁最新民調飆升 讓黃暐瀚想起「阿扁心法」 19:512022/03/31 政治 俄烏之戰衝擊全球 前國安高層：引爆3大問題 20:382022/03/31 政治 《國際經濟》報復俄羅斯盧布支付要求 傳歐盟再推新制裁 11:582022/03/31 財經 美：全球祭出口管制 衝擊俄軍情系統與戰車生產 16:222022/03/31 國際 美官員：普丁被誤導 高階幕僚不敢說侵烏真相 04:012022/03/31 國際 被普丁搞死！海外俄人曝遭制裁慘況 無奈嘆：錢有毒 14:452022/03/31 財經 《國際產業》不以盧布支付俄天然氣 德國做最壞打算 11:182022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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