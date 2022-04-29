IG台灣版新增音樂功能。(圖/翻攝IG)

近年Instagram〈IG〉成為年輕人的新寵，一名網友在更新Instagram後，發現限時動態新增「音樂」功能，可以自己去搜尋歌曲，而且連小眾歌曲都有，引發其他網友熱議「終於有了」、「嗚嗚嗚好感動」，不過也有人認為，這樣「發文的跑到上面好麻煩」、「害我一直按錯」。

原PO在Dcard發文指出，突然發現IG上面功能列多了音樂的符號，而且音樂選擇很多元化；此外，音樂還可以選擇秒數與段落，讓原PO開心喊：「終於跟國外一樣有音樂的功能了」。

其他網友紛紛表示，「台灣終於有了！每次看國外的限動都沒辦法聽到音樂」、「不知道未來會不會再新增更多歌曲」、「終於沒有版權問題啦」、「2019人還在歐洲的時候那邊就能用了，2022台灣終於可以用了」、；但也有人直呼用的不習慣，「但是發文的跑到上面好麻煩」、「害我一直按錯」。

此外，Instagram Reels自昨日起在台灣上線，使用者可輕鬆打造15秒～60秒的Reels創意短片，創意工具包含音訊、長度、速度、特效、計時器。