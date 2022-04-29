國際勞動節即將到來，台灣的勞工們在今年因為補休而有了3天的連續假期，根據勞動部所公布的統計數據顯示，台灣勞工在2020年的全年工時高達2021個小時，平均的退休年齡則是63歲，也就是說，一般人如果20歲開始工作，至少要40年後才會離開職場，以平均壽命80歲來看的話，有超過1／2的人生都在工作中忙碌。

屈臣氏專業藥師特別呼籲廣大的勞工族群，為了讓還要再奮鬥幾十年的身心能夠繼續健康運作，「好好吃飯、好好休息、好好生活」非常重要！

一杯咖啡當早餐、便利商店飯糰草草解決午餐、又因為加班導致晚餐延後變成宵夜，不正常的飲食往往成為上班族的常態，胃食道逆流、脹氣、胃痛等腸胃狀況也屢見不鮮。屈臣氏專業藥師提醒，長期飲食不正常、不均衡容易讓腸胃慢性發炎，然而身體內有約七成的免疫細胞聚集在腸道，一旦健康失衡，就可能導致免疫力下降或是過敏的狀況發生；建議務必要讓自己養成定時、定量的飲食好習慣，並多多攝取水果、蔬菜或纖維質含量較高的食物，若一定要選擇方便快速的代餐，偶爾可選擇穀物棒或乳清蛋白飲等具營養且可增加飽足感的食品，同時也可於日常適時補充益生菌來幫助維持腸道健康。

現代人睡眠問題不少，更間接造成健康隱憂，像是體重增加、注意力與認知功能降低、免疫力下降都是常見困擾。屈臣氏專業藥師建議，多數上班族待在辦公室的時間很長，活動力不足、太少曬太陽、接收太多藍光刺激，都是造成睡眠品質不佳的可能原因，建議可以「爬樓梯取代搭電梯」、「提前一站下車」等簡單的方式增加每日的活動量，睡前也可做一些拉筋伸展操或熱敷方式放鬆緊繃的肌肉，並減少夜間使用3C產品的時間，減少容易干擾睡眠的因素。