台中市去年首次舉辦職人傳承新秀選拔活動，獲選職人張國揚（中），由副市長令狐榮達（左）頒獎表揚。（陳世宗攝）

五一勞動節到來！大台中職業總工會為感謝勞工們刻苦耐勞及對社會與家庭的貢獻，特別28日舉辦「2022年優秀勞工表揚大會」，表揚314位優秀勞工及11位優秀會務人員。副市長令狐榮達說，感謝勞工朋友的付出，及各工會和理監事團隊合作無間持續提升勞工福祉。

勞工局長張大春說，為協助市民就業及促進青年樂台中，勞工局辦理「視訊2.0徵才活動」、「補助弱勢青年就業獎勵」、「加碼中高齡就業獎勵」等多元服務措施；市府每年都編列經費照顧勞工，包含補助總工會辦理勞工教育、推展會務、休閒活動及健康檢查。

張大春表示，今年3月聯合100家廠商釋出8000個職缺，並將陸續開辦職業訓練課程招生，預計於今年度舉辦超過70場就業促進課程，深入探討近期產業發展趨勢及工作型態轉變，以協助失業、轉職民眾，並深化斜槓技能，讓民眾能將工作結合興趣，創造更多收入。

大台中職業總工會理事長林蓮助強調，總工會今年將屆滿20週年，歷年來推動工會會務交流，健全勞工權益及保障勞工福利，並長期配合市府政策，投入各項勞工服務工作及開設各項職業訓練，透過與市府團隊通力合作，活絡勞動力市場，做勞工最堅強的後盾。