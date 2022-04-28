勞動部長許銘春27日下午出席「111年紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚大會」。面對防疫措施調整，台北市更拋出要「以篩代隔」來維持政府機能運作，許銘春表示，符合條件的雇主若希望勞工縮短居家隔離時程、儘早回來上班，那額外需要的快篩或快篩費用，宜由雇主提供。

國內本土疫情暴增，為避免影響中重症需要的醫療量能，中央流行疫情指揮中心啟動將無症狀或輕症的確診者居家照護。許銘春日前透露，因應輕症在家，勞工保險的傷病給付預計也會放寬解釋處理，連財源部分也還會一併與行政院討論。

許銘春27日表示，針對勞保傷病給付是否可以支付居家照護的問題，近期很快就會提出與行政院討論。至於若開放勞保傷病給付，面對日日增加的確診數，是否會加速勞保破產？她認為，以現在多數為無症狀、輕症的確診者而言，需要醫療照護的時間縮短，給付天數也會縮短，但財源部分仍要討論細算。

另外，即便指揮中心提出居家隔離者將縮短為「3+4」，也就是前三天為居家隔離，後四天為自主防疫、可戴口罩外出、也可上班，而台北市政府公布「以篩代隔」實施原則，針對疫苗公費接種的第一類、二類、三類、五類、七類人員，只要經過申請報備，就可以以篩檢取代隔離，完成快篩後維持正常工作與生活。

面對市面上快篩劑仍缺乏的時刻，若政府無法及時送達或是沒辦法提供到底是該由誰來提供即時提供快篩試劑、或是支付額外於規定外的快篩費用？許銘春強調，如果是因應雇主的需求而調整應適用的規定，所衍生出來的費用宜由雇主負擔。