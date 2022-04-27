總統府疫情持續延燒，總統府發言人張惇涵今（27）日表示，總統府新增3名確診案例，分別為1名總統警衛室勤務人員、1名總統府工友，以及1名駕駛。這3名確診案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史，總統維安勤務也維持正常。

張惇涵作三點說明：

一、１名總統警衛室勤務人員於4月25日休假期間，因家人出現感冒症狀快篩陽性，該員自行快篩也呈陽性後便無收假執勤，並於今日通報PCR陽性確診；工作密切接觸者1人，快篩陰性已先行隔離。為求慎重起見，經醫療團隊建議，今天已就總統警衛室在勤人員進行快篩，共計篩檢72人皆為陰性。

二、1名總統府工友今日通報PCR陽性確診，工作密切接觸者2人，快篩皆為陰性，已先行隔離。另1名總統府公務車駕駛於今日通報PCR陽性確診，工作密切接觸者2人，快篩皆為陰性，已先行隔離。

三、這3名確診案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統官邸已實施全面清消作業，各相關單位密切掌握人員健康狀況，總統維安勤務正常，請國人朋友放心。