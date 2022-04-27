家用快篩實名制明天起上路。副總統賴清德今天強調，政府會繼續做到合理價格、足量供應，請國人配合指引，不須囤積、依序購買。現階段的防疫目標，是強化輕重症分流、施行重點疫調、提高疫苗覆蓋率，以及快篩劑與藥物持續採購，現行的戴口罩等防疫措施也會繼續維持至5月31日，請大家共同配合。

賴清德在臉書表示，中央疫情指揮中心宣佈即日起取消簡訊實聯制度，鼓勵國人下載使用「臺灣社交距離APP」。同時，自4月28日起，實施家用快篩實名制。

他說，快篩試劑販售地點包括全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所；販售對象無年齡限制，憑健保卡或居留證即可購買；購買份數每人每輪限購一份，一份5劑，每劑100元，共500元，另視情況公布下一輪日期；採分流機制，依照身分證尾數分流購買，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日全民皆可購買。

賴清德呼籲，家用快篩實名制上路後，政府會繼續做到合理價格、足量供應，也請國人配合指引，不須囤積、依序購買，確認自己健康狀態後，再採取下一步行動。

他強調，我們現階段的防疫目標，是強化輕重症分流、施行重點疫調、提高疫苗覆蓋率，以及快篩劑與藥物持續採購，目前現行的戴口罩等防疫措施，會繼續維持至5月31日，請大家共同配合。

他也感謝這兩年多來防疫團隊成員的堅守，以及國人的持續團結，「防疫需要大家一起努力，除了勤洗手、戴口罩、減少外出群聚之外，更要記得下載臺灣社交距離APP，幫助疫調也保護自己！」