花蓮實名制快篩試劑購買地點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是啟動「居家隔離3＋4」新制回溯居隔超過3天者解除隔離首日，縣內有1840人解隔離，發出 7000多份快篩試劑，此外，明起開放實聯制快篩試劑，縣內5偏鄉衛生所、56間社區藥局均有販售，縣長徐榛蔚提醒民眾，「去年大家在哪裡買實聯制口罩，今年就可以在同個藥房買」，購買時記得帶健保卡，且一次最多只能購買5劑。

縣長徐榛蔚今說明新增案例前，先對醫護、衛生局所人員致上謝意，她說，「居家隔離3＋4」讓各縣市第一線同仁相當辛苦，尤其是今天要解隔離，大家前天漏夜整理符合隔離滿3天的居隔人數，並陸續將解隔單送交給他們，直至深夜才送完。經統計，縣內昨晚共送出1840份解隔單，由於有些人不滿7天，需要多達4份的快篩試劑，因此也送出了7千多份。

中央今宣布，明天將開放實聯制快篩試劑，徐榛蔚說，明起秀林鄉、萬榮鄉、豐濱、卓溪、富里鄉等4處衛生所及縣內56家社區藥局均會同步販售，意即「去年大家在哪裡買實聯制口罩，今年就可以在同個藥房買」，提醒民眾記得帶健保卡，且一次最多只能購買5劑。

花蓮今新增237例確診案例中，分別為國軍花蓮總醫院4人，包含護理師、院內工作人員及病房看護；慈濟醫院2名醫護；門諾醫院1名醫護；玉里榮民醫院2名醫護；部立花蓮醫院院內1名住民，3名染疫醫護親友及2名生日宴延伸個案。花防部營區2名軍人，玉里鎮春日社區群聚2人，宜蘭羅東婚宴延伸14人，其中亞泥及外包商3人及其11名親友；黃昏市場則是再添8名攤商、8名消費者及其2名親友；中華市場1人，外縣市則有6人。

衛生局長朱家祥指出，上述醫院醫護染疫主因為承接快篩與專責病房的任務，推測多是在服務過程染疫。至於社區感染133例中，經疫調發現有幾處熱點，分別為冠羽羽球場今新增2人，累積3人；吉安麥當勞新增2人，累計4人；市區京湘排骨麵增加1人，累計4，因該餐館員工曾赴黃昏市場採買，應是在採買過程染疫；熱海排骨便當店增加1人，累計6人；花蓮職業訓練場新增8人，累計9人。呼籲曾赴以上地點者，請儘速到慈濟醫院快篩站進行篩檢。

此外，衛生局也在疫調中發現，有名確診者23日晚上曾到豐濱鄉港口村參加一場150人的大型聚會者，因此縣府今晚6時至7時30分於靜浦村辦公室，今晚7時30分至9時則在港口村天主教堂後方籃球場設置快篩站，呼籲當天的參加者或有疑慮的民眾儘速前往快篩。