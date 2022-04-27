台灣疫情嚴峻，每日確診人數持續攀升，快篩試劑需求量居高不下，由於4月底政府進口的快篩試劑將陸續到貨，屆時每劑價格將會壓在100元左右。國內廠商出貨以通路為主初期銷售價格較高對獲利比較明顯，不過，以趨勢而言終端售價仍可能持續調降，對獲利貢獻度來說將會不如以往。

泰博(4736)福爾威創抗原快篩終端售價自25日起，5入裝每劑再降至195元，1入裝每劑200元；第二階段、第三階段的調降維持不變，5月5日起5入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5月25起5入裝每劑170元，1入裝每劑180元。相較先前每劑300~350元有明顯差異。

檢測族群3月營收增幅較大，主要是因為3月底國內疫情再起，使防疫相關產品如快篩試劑等貢獻提升，法人預期，Q2~Q3營收動能都不錯，不過，試劑價格持續下滑，對獲利貢獻度恐將會逐季遞減。

檢測族群短線漲多後，基本上已經大致反應需求面的利多，近日追價意願薄弱，泰博今日勉強維持平盤，寶齡富錦(1760)、安特羅(6564)漲幅在2~3%不等。泰博為擴增產能，產線全力支援生產快篩，自23日起，每日供應20到30萬劑，未來1週供應約可達200萬劑。寶齡目前已啟動加班生產，月產能約300萬劑，國軍加入生產行列後可望進一步增加。