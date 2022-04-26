台中市因應居隔3＋4天新制推出「確診個案疫調單」與「接觸者簡易疫調單」。（台中市政府提供）

針對居家照護、居家隔離以及居家檢疫等天數，中市衛生局提供圖表，讓民眾清楚知悉不同隔離天數。（台中市政府提供）

針對居家照護、居家隔離以及居家檢疫等天數，中市衛生局提供圖表，讓民眾清楚知悉不同隔離天數。（台中市政府提供）

居家隔離從10＋7縮減為「3＋4」26日上路，台中市也特別分為「確診個案疫調單」與「接觸者簡易疫調單」兩種，即日起適用，方便訊速安置確診者，並進行其接觸者匡列；台中市衛生局長曾梓展也坦言，因應居隔上路快篩試劑需求，台中市庫存約3萬5千劑可用一周，也申請再購買30萬劑。

台中市長盧秀燕在中市疫情指揮中心記者會上表示，中央推出居家隔離「3＋4」新政策，即3天居家隔離、4天自主防疫，並採確診者自主回報措施，台中市政府即日起實施線上疫調回報機制，分為「確診個案疫調單」與「接觸者簡易疫調單」兩種。

衛生局長曾梓展也解釋，因應居隔新制3＋4，是針對確診者的接觸者，確診者居家照護仍為10＋7發放3片快篩試劑，而居隔者則是3天居家隔離後4天自主防疫，從匡列後快篩一次，第4天後只要出門就要快篩，快篩陰才能出門工作和採買，快篩陽性則必須到醫院接受PCR，衛生局會發放5片快篩試劑給每位居隔者。

曾梓展解釋因應確診者爆增，衛生局針對確診者會簡訊通知以及「確診個案疫調單」與「接觸者簡易疫調單」連結，讓確診者填寫提交給衛生局檢核，方便訊速安置確診者，其中對風險場域也請確診者提供；而「接觸者簡易疫調單」，盼提供與確診者接觸時間地點，以及有無症狀等；如有症狀則應到醫院採檢，如無症狀則可進入3＋4的居隔中。

因應確診者不斷增加，加上居隔新制上路，台中市目前有3萬5千劑快篩試劑，曾梓展說，可以用到本周，目前也已向平台申請採買30萬劑；他坦言，3＋4新制回溯至27日開始解隔，目前台中市衛生局也動員所有人開出解隔通知書，預估明日解隔人數會破2千人。