中央流行疫情指揮中心發布，26日新增6295例新冠患者，各縣市有大量接觸者，居家隔離期間需要快篩試劑外，也有許多民眾擔心自己感染，想要購買快篩試劑卻遇到大缺貨；基隆市長林右昌表示，中央已提供1萬劑給基隆，但不是原本申請數量，未來會繼續努力，快篩試劑實名制上路也能滿足需求。

林右昌指出，日前中央給予愛心試劑快篩後，基隆市政府評估快篩試劑對防疫非常有幫助，市政府馬上與快篩業者洽談，希望能購買更多使用，但正好遇上中央集中徵用快篩試劑，也因此讓廠商出貨基隆受到卡關，目前持續與業者溝通要求，希望能夠訂購快篩儘早給予基隆。

針對向中央申請快篩試劑，林右昌說明，在愛心篩檢計畫完成後，曾經向中央提出校園快篩計畫，希望能建置防護網，然而中央沒有同意，在確診者與居家隔離民眾防疫運作，中央配發了1萬劑快篩，但與原本申請數量有差距，會持續努力。

林右昌也說，快篩試劑實名制即將上路，透過國內增產或國外進口，中央非常積極努力，應該很快就能購買，民眾需求近期就能獲得解決。

同時林右昌呼籲中央，地方政府為了防疫工作，以篩代檢會需要大量快篩試劑，才能在短時間把確診者找出來，目前PCR篩檢量太大，超出平時運作量能，善用快篩試劑與解決數量不足問題，對於延緩病毒快速擴散才有幫助。

另一方面，部分民眾在網路看到資訊，快篩試劑可以在衛生所領取，林右昌提醒是假訊息，目前只有確診者與居家隔離民眾，依照中央規定，在關懷包裡會有快篩試劑，但一般民眾不能到衛生所領取。