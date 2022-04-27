台北市「以篩代隔」昨上路，第一、二、三、五、七類人全部適用，只要打滿三劑疫苗，每日快篩陰性可出門上班。台北農產運銷公司今累積156人確診，北市市場處表示，已收農委會認定函，從業人員可視為第七類，將進行「以篩代隔」，確定SOP後就上路。

市場處長陳庭輝說，支持批發市場採用「以篩代隔」政策，今天確實有向市長柯文哲報告，市長要求訂定SOP，按照程序應還會再報府級防疫會議。

市場處主秘高振翔補充，針對中央公告的「第七類」會影響社會秩序人員，中央農委會認定函也收到了，確定SOP後就上路。

高振翔說，北農今天的病例數已經上漲，跟病毒共存是普遍概念，像是疫調部分，未來會朝向「以篩帶隔」，要靠自己自主管理，讓批發市場運作順利。

對於人力不足部分，高振翔坦言，北農確診數多，已調派找退休人力當成拍賣人力，拍賣時間延長，但拍賣順利進行，觀察這幾天的價量都還算平穩，沒有因為北農確診影響大台北地區供應。

北農主秘路全利表示，截至今中午12時，北農累計確診人數156人，包含一市場員工103人、從業人員47人，二市場員工2人、派遣人員2人、從業人員2人。

路全利指出，目前仍依六大措施和居隔3＋4執行，六大措施包含採取拍賣組數併組，填補人力暫時不足問題，積極預約交易，讓採買者可以線上採買，減少進場人流，拉開拍賣台距離，擴大人與人的距離，未來從事市場拍賣作業的相關人員將「以篩代隔」，將依照市府訂定SOP執行。

依照台北市現行「以篩代隔」規定，接種疫苗的1、2、3、5、7類人員，與確診者接觸隔天起計算，第1、2、3、5、7及9天須快篩陰性，且完成3劑疫苗14天以上者，即可照常上班。