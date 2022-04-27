四維高中3名學生在甫完賽的第52屆全國技能競賽北區分賽屬高難度職種的「配管與暖氣」項目中，個別包辦前3名，8月他們也將代表學校挺進全國決賽，替花蓮爭光。（四維高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

第52屆全國技能競賽北區分賽甫完賽，花蓮子弟成績斐然，國立花蓮高工一舉奪下5面金牌、1面銀牌、1銅牌及1優勝，四維高中3名學生則分別囊括金、銀、銅牌。其中11名學生中，有4名高一學生首次參賽就獲獎，屆時他們將代表學校挺進全國決賽，更要替花蓮爭光。

花蓮高工指出，此次獲得全國技能競賽北區賽冠軍的學生分別為黃閔祥、吳冠伯、蔡丞銳、張芳慈、黃邱聖傑，亞軍范士竑，殿軍羅頂酉，優勝則為葉紘愷。

黃閔祥與吳冠伯分別就讀花蓮高工電機二乙與二甲，2人一組參加機器人系統整合職種項目，榮獲冠軍。黃國中時，看見哥哥在因在全國技能競賽榮獲冠軍而保送台科大，畢業後即進入花工就讀，去年高二上學期參加第51屆全國技能競賽機電整合職種時已獲銀牌，具備保送國立大學資格，而吳則是在淘汰賽失利，不過2人讓自己能有所突破，再次參與競賽項目，一舉榮獲冠軍。電機二乙的張芳慈與蔡丞銳則是2人一組參加機器人職種榮獲第一名。

花蓮高工4名電機科學生參加電氣裝配職種包辦前4名，創下校史記錄，第1名是電機二乙黃邱聖傑、第2名是電機二乙范士竑、第3名是電機一甲羅頂酉、第4名是電機一乙葉紘愷。其中，僅是高一學生的羅頂酉與葉紘愷，初次參賽即獲獎，未來潛力無限。

四維高中則是由就讀電機技術學程綜202班黃旭耀帶領首次參賽的2名高一學弟莊剴捷、柯念傳，以精湛的技能勝出其他選手，從配管與暖氣職種中，分別包辦前3名。

四維高中指出，「配管與暖氣」屬高難度的職種，競賽項目包含識圖、落樣、冷彎曲，擴管等技術，黃旭耀就讀高一時，初試啼聲在該職種獲得第4名佳績，為了朝技能競賽選手目標努力，去年10月就不斷利用課後及假日時間練習，每次練習術科至少8小時，經1年的努力，終於在今年榮獲冠軍，2名學弟莊剴捷與柯念傳也分別在該職種拿下拿下第2、3名的佳績。

獲獎的11名學生也分別取得挺進8月全國技能競賽全國決賽的資格，2校均期盼他們發揮所學，代表學校取得佳績，替花蓮爭光。